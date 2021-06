உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பாகிஸ்தான் வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவரை மாவட்ட கோர்ட்டு நீதிபதியாக நியமிக்க செனட் சபை ஒப்புதல் + "||" + Senate approves appointment of a person of Pakistani descent as District Court Judge in US

அமெரிக்காவில் பாகிஸ்தான் வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவரை மாவட்ட கோர்ட்டு நீதிபதியாக நியமிக்க செனட் சபை ஒப்புதல்