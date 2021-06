உலக செய்திகள்

கென்யா வெளியுறவுத்துறை மந்திரியுடன் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை + "||" + Productive discussion on bilateral cooperation', says EAM S Jaishankar after talks with Kenyan counterpart

கென்யா வெளியுறவுத்துறை மந்திரியுடன் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை