உலக செய்திகள்

பிரேசிலில் முக கவசம் அணியாததால் அதிபர் ஜெயீர் போல்சனரோவுக்கு ரூ.7 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + President Jair Bolzano has been fined Rs 7,000 for not wearing a face mask in Brazil

பிரேசிலில் முக கவசம் அணியாததால் அதிபர் ஜெயீர் போல்சனரோவுக்கு ரூ.7 ஆயிரம் அபராதம்