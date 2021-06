உலக செய்திகள்

தொலைதூர கல்வி முறையில் சட்டம் படிக்கும் 50 மாணவர்களுக்கு இணையதளம் மூலம் செயல்முறை பயிற்சி அபுதாபி நீதித்துறை ஏற்பாடு + "||" + 10914347_Process training through the website for 50 students studying law in distance education

தொலைதூர கல்வி முறையில் சட்டம் படிக்கும் 50 மாணவர்களுக்கு இணையதளம் மூலம் செயல்முறை பயிற்சி அபுதாபி நீதித்துறை ஏற்பாடு