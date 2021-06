உலக செய்திகள்

அமெரிக்கர்கள் விரைவாக தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்: ஜோ பைடன் + "||" + Biden urges Americans to get vaccinated against COVID 'as soon as possible'

அமெரிக்கர்கள் விரைவாக தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்: ஜோ பைடன்