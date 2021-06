உலக செய்திகள்

கனடாவில் பழங்குடியின மக்கள் தங்களது பாரம்பரிய பெயரை பயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதி வழங்க அரசு முடிவு என தகவல் + "||" + In Canada, the government decided to allow indigenous people to their traditional use of the name as the database

கனடாவில் பழங்குடியின மக்கள் தங்களது பாரம்பரிய பெயரை பயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதி வழங்க அரசு முடிவு என தகவல்