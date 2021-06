உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் 31.1 கோடி தடுப்பூசி டோஸ்கள் பொதுமக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல் + "||" + Reports that 31.1 crore vaccine doses have been administered to public in US

அமெரிக்காவில் 31.1 கோடி தடுப்பூசி டோஸ்கள் பொதுமக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்