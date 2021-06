உலக செய்திகள்

ஹாங்காங்கில் ஜனநாயக சார்பு பத்திரிகை அலுவலகத்தில் போலீசார் அதிரடி சோதனை + "||" + Hong Kong police raid pro-democracy paper Apple Daily and arrest 5, magnifying concerns over erosion of press freedom

ஹாங்காங்கில் ஜனநாயக சார்பு பத்திரிகை அலுவலகத்தில் போலீசார் அதிரடி சோதனை