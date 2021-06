உலக செய்திகள்

உலகளாவிய போட்டித்தன்மை குறியீட்டில் அமீரகம் 9-வது இடம்: துபாய் துணை அதிபர் + "||" + UAE's resilience ranks it 9th globally for economic competitiveness despite the pandemic

உலகளாவிய போட்டித்தன்மை குறியீட்டில் அமீரகம் 9-வது இடம்: துபாய் துணை அதிபர்