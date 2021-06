உலக செய்திகள்

நைஜீரியாவில் பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலால் மூடப்படும் பள்ளிக்கூடங்கள் + "||" + In Nigeria By the threat of terrorism Schools to be closed

நைஜீரியாவில் பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலால் மூடப்படும் பள்ளிக்கூடங்கள்