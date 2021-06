உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் இருந்து போலந்து செல்லும் பயணிகளுக்கு 7 நாட்கள் கட்டாய தனிமை + "||" + 7 days compulsory isolation for travelers from the UK to Poland

இங்கிலாந்தில் இருந்து போலந்து செல்லும் பயணிகளுக்கு 7 நாட்கள் கட்டாய தனிமை