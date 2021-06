உலக செய்திகள்

புர்கினா பாசோ நாட்டில் 11 போலீசார் கொன்று குவிக்கப்பட்டதால் பதற்றம் + "||" + Tensions rise in Burkina Faso as 11 policemen are killed

புர்கினா பாசோ நாட்டில் 11 போலீசார் கொன்று குவிக்கப்பட்டதால் பதற்றம்