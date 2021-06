உலக செய்திகள்

9-வது முறை எம்.பி.யாக பதவியேற்று சாதனை படைத்த ரணில் விக்ரமசிங்கே + "||" + Ranil Wickremesinghe sworn in as MP for 9th time

9-வது முறை எம்.பி.யாக பதவியேற்று சாதனை படைத்த ரணில் விக்ரமசிங்கே