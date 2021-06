உலக செய்திகள்

முதலில் அஸ்ட்ரா ஜெனேகா, 2-வது மாடர்னா: 2 வெவ்வேறு தடுப்பூசி போட்ட ஜெர்மனி பெண் பிரதமர் + "||" + First Astra Geneca, 2nd Moderna: German woman Prime Minister vaccinated with 2 different vaccines

முதலில் அஸ்ட்ரா ஜெனேகா, 2-வது மாடர்னா: 2 வெவ்வேறு தடுப்பூசி போட்ட ஜெர்மனி பெண் பிரதமர்