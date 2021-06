உலக செய்திகள்

சீனாவில் கொரோனா பரவல் எதிரொலி: ஷென்சென் நகரில் இருந்து பெய்ஜிங் செல்லும் விமானங்கள் ரத்து + "||" + Echo of corona spread Flights from Shenzhen to Beijing canceled

சீனாவில் கொரோனா பரவல் எதிரொலி: ஷென்சென் நகரில் இருந்து பெய்ஜிங் செல்லும் விமானங்கள் ரத்து