உலக செய்திகள்

ஈரான் அதிபர் தேர்தல் குறித்து அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கருத்து + "||" + US may rethink Iran approach if no deal in ‘foreseeable future’

ஈரான் அதிபர் தேர்தல் குறித்து அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கருத்து