உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பயங்கரம்: 12 மாடி குடியிருப்பு கட்டிடம் இடிந்து தரைமட்டம் - 100 பேர் பலி? + "||" + Terror in the United States: 12-storey apartment building collapses to ground level - 100 killed?

அமெரிக்காவில் பயங்கரம்: 12 மாடி குடியிருப்பு கட்டிடம் இடிந்து தரைமட்டம் - 100 பேர் பலி?