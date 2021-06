உலக செய்திகள்

ஜெர்மனியில் கத்தி குத்து தாக்குதல்: 3 பேர் பலி + "||" + German knife attack: Three dead and five wounded in Würzburg

ஜெர்மனியில் கத்தி குத்து தாக்குதல்: 3 பேர் பலி