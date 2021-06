உலக செய்திகள்

‘பயங்கரவாதிகளுக்கு பாகிஸ்தான் புகலிடம் தருகிறது’ - ஐ.நா. சபையில் இந்தியா குற்றச்சாட்டு + "||" + 'Pakistan gives sanctuary to terrorists' - UN India indictment in the Assembly

