உலக செய்திகள்

டெல்டா வகை கொரோனா அச்சுறுத்தல்: கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க ஜப்பான் திட்டம் + "||" + Japan to ask athletes from India, 5 other countries for more COVID-19 tests

டெல்டா வகை கொரோனா அச்சுறுத்தல்: கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க ஜப்பான் திட்டம்