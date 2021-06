உலக செய்திகள்

சவுதி அரேபியாவில் 12 முதல் 18 வயது வரையிலான சிறார்களுக்கு பைசர் தடுப்பூசி செலுத்த அனுமதி + "||" + Saudi Arabia allows Pfizer vaccines for children between 12 to 18

