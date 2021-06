உலக செய்திகள்

‘‘ஈரானுக்கு ஒருபோதும் அணு ஆயுதம் கிடைக்காது’’: அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் + "||" + "Iran will never have a nuclear weapon": US President Joe Biden

