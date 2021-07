உலக செய்திகள்

டெல்டா வைரசுக்கு எதிராக கோவேக்சின் தடுப்பூசி செயல்படுகிறது - அமெரிக்கா கண்டுபிடிப்பு + "||" + Against the delta virus Covex vaccine works - Discovery of America

டெல்டா வைரசுக்கு எதிராக கோவேக்சின் தடுப்பூசி செயல்படுகிறது - அமெரிக்கா கண்டுபிடிப்பு