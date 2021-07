உலக செய்திகள்

தைவானில் பரிதாபம்; ஜூடோ பயிற்சியில் 27 முறை தூக்கி வீசப்பட்ட 7 வயது சிறுவன் சாவு + "||" + Awful in Taiwan; Death of a 7-year-old boy who was thrown 27 times in judo training

தைவானில் பரிதாபம்; ஜூடோ பயிற்சியில் 27 முறை தூக்கி வீசப்பட்ட 7 வயது சிறுவன் சாவு