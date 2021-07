உலக செய்திகள்

கனடாவில் சுட்டெரித்துவரும் வெயிலில் சிக்கி 486 பேர் பலி + "||" + As Heat Busts Records, Nearly 500 Deaths In This Part Of Canada

கனடாவில் சுட்டெரித்துவரும் வெயிலில் சிக்கி 486 பேர் பலி