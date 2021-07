உலக செய்திகள்

தடுப்பூசியால் ஏற்படும் இரத்தம் உறைதலுக்கு சிகிச்சை; கனடா விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Scientists in Canada find new treatment for Covid vaccine-related blood clots

தடுப்பூசியால் ஏற்படும் இரத்தம் உறைதலுக்கு சிகிச்சை; கனடா விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு