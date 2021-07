உலக செய்திகள்

இஸ்லமாபாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரக வளாகத்தில் பறந்த டிரோன்? இந்தியா கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளதாக தகவல் + "||" + Drone Seen Over High Commission In Islamabad, India Protests: Sources

இஸ்லமாபாத்தில் உள்ள இந்திய தூதரக வளாகத்தில் பறந்த டிரோன்? இந்தியா கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளதாக தகவல்