உலக செய்திகள்

கனடாவில் ஒரே வாரத்தில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலால் 719 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + In Canada, 719 people died in a single week due to the scorching sun

கனடாவில் ஒரே வாரத்தில் சுட்டெரிக்கும் வெயிலால் 719 பேர் உயிரிழப்பு