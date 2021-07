உலக செய்திகள்

சோமாலியாவில் ஓட்டலுக்குள் புகுந்து தற்கொலைப்படை தாக்குதல்; 10 பேர் சாவு + "||" + At least 10 killed by al-Shabab suicide attack in Mogadishu

சோமாலியாவில் ஓட்டலுக்குள் புகுந்து தற்கொலைப்படை தாக்குதல்; 10 பேர் சாவு