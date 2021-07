உலக செய்திகள்

அமேசான் நிறுவன சிஇஒ பொறுப்பில் இருந்து ஜெஃப் போசோஸ் இன்று விலகல் + "||" + Jeff Bezos, World’s Richest Man, to Step Down as Amazon CEO Today

அமேசான் நிறுவன சிஇஒ பொறுப்பில் இருந்து ஜெஃப் போசோஸ் இன்று விலகல்