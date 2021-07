உலக செய்திகள்

சிறுவர்களிடம் ‘ஸ்புட்னிக் வி’ தடுப்பூசி பரிசோதனை; ரஷியாவில் தொடங்கியது + "||" + The Sputnik V vaccine test for children began in Russia

