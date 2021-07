உலக செய்திகள்

பள்ளிப்படிப்பில் அதிக மதிப்பெண் பெறும் வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு 10 ஆண்டுக்கான `கோல்டன் விசா': அமீரக அரசு

UAE to grant golden residency visas to select high school students and their families

