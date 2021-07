உலக செய்திகள்

லக்சம்பர்க் பிரதமர் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி; கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி + "||" + Luxembourg's Bettel in serious condition in hospital with COVID

லக்சம்பர்க் பிரதமர் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி; கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி