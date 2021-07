உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் புதிதாக 23,962 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு: மேலும் 725 பேர் பலி + "||" + Covid affects 23,962 new people in Russia: another 725 killed

ரஷ்யாவில் புதிதாக 23,962 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு: மேலும் 725 பேர் பலி