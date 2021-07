உலக செய்திகள்

‘எவர்கிவன்’ கப்பலை விடுவித்தது சூயஸ் கால்வாய் ஆணையம் + "||" + Ship Ever Given that blocked Suez Canal released

‘எவர்கிவன்’ கப்பலை விடுவித்தது சூயஸ் கால்வாய் ஆணையம்