உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளாத வெளிநாட்டு பயணிகள் கனடாவில் நுழைய அனுமதி இல்லை + "||" + Canada will not welcome unvaccinated tourists for some time -PM Trudeau

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளாத வெளிநாட்டு பயணிகள் கனடாவில் நுழைய அனுமதி இல்லை