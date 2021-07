உலக செய்திகள்

சினோவாக், அஸ்ட்ராஜெனேகா தடுப்பூசிகளை கலந்து போட்டால் டெல்டா, ஆல்பா வைரஸ்களில் இருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கும்; ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு + "||" + If synovac and astrogenogen vaccines are mixed Get protection from delta, alpha viruses: Discovery in the study

