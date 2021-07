உலக செய்திகள்

சர்வதேச வேட்டை கண்காட்சிக்காக அபுதாபியில் பால்கன் பறவைகளுக்கு நவீன பயிற்சி தொடங்கியது + "||" + Modern training for Balkan birds began in Abu Dhabi for the International Hunting Exhibition

சர்வதேச வேட்டை கண்காட்சிக்காக அபுதாபியில் பால்கன் பறவைகளுக்கு நவீன பயிற்சி தொடங்கியது