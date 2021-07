உலக செய்திகள்

சூரியனில் வீசும் புயலால் பூமியின் தொலைத் தொடர்பு பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு.! + "||" + Massive solar storm set to hit Earth: GPS, phone signals likely to be damaged, power grids vulnerable

