உலக செய்திகள்

ஜோர்டானில் ஆட்சி கவிழ்ப்பு சதியில் உயர்மட்ட பிரதிநிதிகள் 2 பேருக்கு 15 ஆண்டு சிறை + "||" + Two Jordanians sentenced to 15 years over alleged royal plot

ஜோர்டானில் ஆட்சி கவிழ்ப்பு சதியில் உயர்மட்ட பிரதிநிதிகள் 2 பேருக்கு 15 ஆண்டு சிறை