உலக செய்திகள்

முதல் முறையாக மெக்காவில் பாதுகாப்பு பணியில் பெண்கள் + "||" + Women on security duty for the first time in Mecca

முதல் முறையாக மெக்காவில் பாதுகாப்பு பணியில் பெண்கள்