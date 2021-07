உலக செய்திகள்

ஜனநாயக ஆதரவாளர்களை தாக்கிய 7 பேருக்கு சிறைத்தண்டனை; ஹாங்காங் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Hong Kong Court Pronounces Jail Term Up To 7 Years For Yuen Long Attack

ஜனநாயக ஆதரவாளர்களை தாக்கிய 7 பேருக்கு சிறைத்தண்டனை; ஹாங்காங் கோர்ட்டு தீர்ப்பு