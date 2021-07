உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவின் மாடர்னா தடுப்பூசியை சிறுவர்களுக்கு பயன்படுத்தலாம்: ஐரோப்பிய மருந்து நிறுவனம் பரிந்துரை + "||" + European agency is first to clear Moderna Covid-19 vaccine for children

அமெரிக்காவின் மாடர்னா தடுப்பூசியை சிறுவர்களுக்கு பயன்படுத்தலாம்: ஐரோப்பிய மருந்து நிறுவனம் பரிந்துரை