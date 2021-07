உலக செய்திகள்

சூரிய மின்சக்தியால் உலகை சுற்றிய விமானம்; 5 ஆண்டுகள் நிறைவு + "||" + A solar-powered plane just made history by completing a flight around the world

சூரிய மின்சக்தியால் உலகை சுற்றிய விமானம்; 5 ஆண்டுகள் நிறைவு