உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் ‘எச்-1 பி’ விசாக்களுக்கு 2-வது முறையாக குலுக்கல்; இந்திய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + H-1B visa: US to conduct rare 2nd lottery for applicants, to benefit Indian IT professionals

அமெரிக்காவில் ‘எச்-1 பி’ விசாக்களுக்கு 2-வது முறையாக குலுக்கல்; இந்திய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மகிழ்ச்சி