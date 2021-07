உலக செய்திகள்

ஹாங்காங்கில் சீனாவுக்கு எதிராக போராடிய ஜனநாயக ஆர்வலருக்கு 9 ஆண்டு சிறை + "||" + Hong Kong Protester, First to Be Sentenced Under China’s National Security Law, Gets Nine Years

