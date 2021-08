உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பு; புளோரிடாவில் ஒரே நாளில் 22 ஆயிரம் பேருக்கு தொற்று + "||" + Continued increase in corona exposure in the United States; Infected 22,000 people in a single day in Florida

