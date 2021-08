உலக செய்திகள்

முக அடையாளத்தை வைத்து டிஜிட்டல் முறையில் வங்கிக் கணக்கை தொடங்கும் வசதி; அபுதாபி இஸ்லாமிய வங்கியில் அறிமுகம் + "||" + ADIB adopts facial recognition for account opening; First in UAE

முக அடையாளத்தை வைத்து டிஜிட்டல் முறையில் வங்கிக் கணக்கை தொடங்கும் வசதி; அபுதாபி இஸ்லாமிய வங்கியில் அறிமுகம்