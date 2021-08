உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை 35.14 கோடியை தாண்டியது + "||" + Vaccines administered so far in the USs has crossed 351 crores

அமெரிக்காவில் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை 35.14 கோடியை தாண்டியது