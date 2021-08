உலக செய்திகள்

டெல்டா வகை கொரோனாவுக்கு எதிராக 83 சதவிகித செயல்திறன் கொண்ட ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசி + "||" + Russia's Sputnik V shot around 83% effective against Delta variant, health minister says

